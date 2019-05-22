Ford Sollers собирается сохранить дилерскую сеть в России

Фото: Максим Платонов

Ford Sollers собирается сохранить дилерскую сеть во всех российских регионах.

В настоящее время более 100 дилерских центров (85% от общего количества) подтвердили намерение продолжить работу с Ford. В целом компания планирует продлить дилерские контракты с 99% сети, передает ТАСС.

Около половины дилеров займутся продажей и обслуживанием Ford Transit, а также обслуживанием легковых автомобилей Ford. Деятельность остальных будет заключаться только в обслуживании и ремонте автомобилей.

Напомним, Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

Изначально сообщалось, что количество дилерских центров Ford в России сократится в три раза.