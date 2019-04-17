Количество дилерских центров Ford сократится в три раза

Фото: Максим Платонов

Количество дилерских центров компании Ford в России сократится более чем в три раза.

На данный момент дилерская сеть насчитывает более 100 точек, но вскоре, по словам главы российской ассоциации автодилеров (РОАД) Олега Мосеева, останется только 30. Оставшиеся торгуют коммерческими Ford Transit.

В результате на три региона России в среднем будет приходиться один официальный дилерский центр. В связи с этим у владельцев Ford могут возникнуть проблемы с гарантийным обслуживанием, пишут «Известия».

Напомним, Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

После объявления об этом компания начала снижать цены на автомобили.

