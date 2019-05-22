Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» присоединила два автоцентра в Татарстане и Кемерово

АО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» (100% акций принадлежит ПАО «КАМАЗ») присоединила к себе два автоцентра.

В результате реорганизации ТФК «КАМАЗ» к ней были присоединены ООО «Кемеровский автоцентр КАМАЗ» (Кемерово) и ООО «АрбаКам-Идель-сервис» (Татарстан), следует из сообщения ПАО «КАМАЗ» на сайте раскрытия корпоративной информации.



Обе «дочки» являются официальными дилерами ПАО «КАМАЗ» по продаже автотехники и запасных частей КАМАЗ.

Ранее сообщалось, что к Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» в процессе реорганизации присоединят ООО «Камазтехобслуживание» и автоцентры «Арбакам-Идель-Сервис» и «Кемеровский Автоцентр КАМАЗ».

