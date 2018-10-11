КАМАЗ присоединит к своей ТФК три компании

«Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» (100% акций принадлежит ОАО «КАМАЗ»), вступила в процесс реорганизации. К ней присоединят три компании, которые сейчас прекращают самостоятельную деятельность.

Речь идет о ООО «Камазтехобслуживание» и автоцентрах «Арбакам-Идель-Сервис» и «Кемеровский Автоцентр КАМАЗ», пишут Chelny-biz.

«Был «Камазтехобслуживание», в который также частично входили автоцентры, и который тоже в своей части отвечал за торгово-проводящую сеть. И были напрямую принадлежащие нам автоцентры. Было принято решение все передать в Торгово-финансовую компанию, как единственную организацию, отвечающую за торгово-проводящую сеть», — пояснил руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев.

Ранее сообщалось, что ТФК «КАМАЗ» планирует продать в 2018 году около 40 тыс. грузовых автомобилей.