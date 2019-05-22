Совфед принял пакет законов о цифровом голосовании

Совет Федерации принял пакет законов о цифровых избирательных участках, которые позволяют голосовать за пределами своего избирательного округа.

Авторы инициативы отмечают, что при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ, а также ряда региональных выборов избиратели смогут отдать свой голос за кандидата путем голосования на цифровых участках.

Перечень цифровых участков определяется решением ЦИК РФ, передает «РИА Новости».

Отмечается, что цифровые избирательные участки — это эксперимент, который будет проводиться один раз в конкретный день, 8 сентября 2019 года, и на конкретных выборах — губернаторов в 16 регионах и довыборах депутатов Госдумы РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани откроется избирательный участок к выборам президента Казахстана.