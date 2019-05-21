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В Казани откроется избирательный участок к выборам президента Казахстана

12:27, 21.05.2019

Консульство Казахстана в Казани откроет избирательный участок во время президентских выборов. Граждане страны, живущие на территории РФ, смогут проголосовать на нем 9 июня.

В России также откроются участки в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Омске, сообщается на сайте посольства Казахстана в РФ.

Напомним, что консульство в Казани покрывает округ, включающий в себя Башкортостан, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Удмуртию, Чувашию, Пермский край, Кировскую, Нижегородскую, Пензенскую, Свердловскую и Ульяновскую области.

Напомним, что в выборах президента Казахстана участвуют 11 человек.

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