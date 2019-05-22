Эксперты назвали самые дешевые курорты России

Аналитики вычислили, что самый дешевый отдых среди российских курортов могут предложить несколько поселков на Черном и Азовском морях.

Наиболее бюджетным станет проживание в поселке Дедеркой Краснодарского края, передает «РИА Новости». По данным сервиса Tvil.ru, самостоятельным туристам оно обойдется в 1,3 тысячи рублей в сутки. Далее следует поселок Новоотрадный в Крыму — 1,4 тысячи рублей в сутки.

Кроме того, в список вошли крымские поселки Черноморское, Межводное, Стерегущее и Уютное. Среди краснодарских бюджетными названы также поселки Агой, Сенной и Новомихайловский.

В среднем туристы бронируют недорогой летний отдых в курортных поселках на побережье Черного и Азовского морей на период от 10 до 14 дней.

Эксперты отмечают, что для составления списка недорогих курортов использовались данные о забронированных и оплаченных путешественниками номерах в мини-отелях и гостевых домах c 1 июня по 31 августа 2019 года.

Напомним, что правительство РФ работает над повышением внутреннего турпотока. Например, власти намерены отменить НДС на авиарейсы по стране. Также в РФ создан Координационный совет по развитию туризма.







