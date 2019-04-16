В России создан Координационный совет по развитию туризма

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании Координационного совета по развитию туризма в России.

Согласно постановлению, новый совет создан путем реорганизации Координационного совета по развитию детского туризма в РФ и Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма.

Он будет заниматься разработкой основных направлений нормативно-правового регулирования развития туризма в РФ, подготовкой предложений и рекомендаций по созданию условий, обеспечивающих развитие туризма.

Также совет будет определять приоритетные направления деятельности по развитию туризма в России, готовить предложения по разработке ФЦП, различных мероприятий, а также программ субъектов РФ, касающихся развития туризма.

Напомним, что в начале апреля Татарстан и Томская область заключили соглашение в сфере туризма.