Правительство обнулит НДС для внутренних авиарейсов

Правительство обнулит НДС для всех внутренних авиарейсов, которые не проходят через Москву. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

На данный момент для всех внутренних рейсов НДС составляет 10%, кроме некоторых маршрутов, получивших льготу на период до 2025 года.

«Теперь эта льгота становится бессрочной и будет распространяться на все внутренние и региональные рейсы, кроме тех, где пунктом отправления или назначения служат аэропорты Московского авиационного узла», — уточнил Медведев.

Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) поддержало инициативу Минтранса об обнулении НДС для внутренних авиаперевозок, включая рейсы через Москву. В ведомстве считают это «одной из важных мер для предотвращения роста тарифов на авиабилеты».