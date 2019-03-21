Власти Татарстана потребовали приостановить снос казарм Октябрьского городка

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что республиканские власти потребовали приостановить снос Арских казарм в Октябрьском городке.

Она пояснила, что комитет по охране объектов культурного наследия РТ «плотно занимается» этими домами. Три трехэтажных здания из красного кирпича были включены в список строений, обладающих признаками объектов культурного наследия, передает «Казанский репортер».

Однако пока признания нет. Власти обратились к застройщику с требованием приостановить работы по сносу.

Окончательное решение о новом статусе Арских казарм должно быть принято после проведения исторических исследований.

Напомним, что 6 марта в Казани разрушили еще одно здание исторических Арских казарм — дом №1/15. Группа «Унистрой», возводящая ЖК «Арт Сити», решила построить на этом месте коммерческую недвижимость.