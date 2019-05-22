Евгений Дадонов: «В четвертьфинале играем с США? Какая разница. Если хочешь выигрывать, надо побеждать всех»

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Нападающий сборной России Евгений Дадонов подвел итоги победного матча над сборной Швеции (7:4) и оценил перспективы своей команды в плей-офф чемпионата мира.

— Плохо начали, потом хорошо забили во втором периоде и немного смазали концовку. Сомнения по поводу заброшенной шайбы? Я не видел даже, что случилось. Они смотрели на высоко поднятую клюшку. Я так не думал. Но когда идут смотреть, всегда есть сомнения. Кто знает, что они там увидят.

Что касается предстоящих матчей четвертьфинала, то мы не забивали себе голову расчетами раскладов до матча. Неблагодарное это дело. В четвертьфинале играем с США? Но какая разница, с кем играть. Если хочешь выигрывать, надо побеждать всех, — сказал Дадонов в эфире «Матча».

Напомним, российская команда заняла первую строчку в группе Б, команда США финишировала четвертой в группе А, уступив в последнем матче сборной Канады (3:0).