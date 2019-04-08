Haier в 2019 году начнет строить в Челнах логистический центр и завод морозилок

Китайская корпорация Haier планирует в этом году приступить к строительству в Набережных Челнах логистического центра и завод морозильного оборудования.

Заместитель руководителя исполкома по вопросам развития ТОСЭР Эльдар Тимергалиев рассказал, что новые объекты разместятся на территории индустриального парка Haier. По словам Тимергалиева, площадь распределительно-логистического центра составит 30 тыс. кв. м.

Также он сообщил, что в корпусе завода промышленного холодильного оборудования планируется организовать производство телевизоров, передает Chelny-biz.ru.

Ранее «Реальное время» писало, что Фонд развития промышленности выделил Haier заем в размере 500 млн рублей под один процент годовых.