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Суд арестовал замгубернатора Ростовской области

09:50, 22.05.2019
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону выбрал меру пресечения вице-губернатору Ростовской области Сергею Сидашу. Он отправлен под арест по подозрению в превышении полномочий.

«Он под арестом», — передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах региона.

Напомним, что накануне стало известно о задержании заместителя губернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры. По предварительным данным, следствие считает его причастным к махинациям при строительстве «Ростов Арены».

Ранее уголовное дело возбудили в отношении бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова. Он отправился под стражу вместе со вторым фигурантом дела — директором «Ростовоблстройзаказчика» Сергеем Мищенко.

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