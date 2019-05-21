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В отношении замгубернатора Ростовской области возбудили уголовное дело

13:58, 21.05.2019
В отношении замгубернатора Ростовской области возбудили уголовное дело
Фото: youtube.com / скриншот

Сегодня утром правоохранители задержали заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

«Дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

В правительстве региона не комментируют информацию о задержании вице-губернатора.

По данным ТАСС, дома у чиновника прошли обыски, как и на его рабочем месте. Его задержание было связано с уголовным делом бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова о строительстве стадиона «Ростов-Арена».

В телеграм-каналах уже появились фотографии из дома замгубернатора. Внимание общественности уже привлекла серия портретов чиновника.

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