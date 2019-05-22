НАК опубликовал видео с места ликвидации террористов во Владимирской области

Фото: стоп-кадр

В Сети появилась видеозапись с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области. Ролик опубликовал Национальный антитеррористический комитет (НАК).

На кадрах видно, как бойцы спецназа заблокировали в частном доме группу бандитов. Силовики призвали преступников сложить оружие и сдаться, но в ответ по ним был открыт огонь.

В результате спецоперации двое боевиков были ликвидированы.

Напомним, ранее сообщалось, что личности бандитов предварительно были установлены. По данным НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами, которые находились за рубежом.