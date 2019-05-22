Сотрудники ФСБ ликвидировали двух боевиков, планировавших теракт в России

Во Владимирской области в одном из частных домов, расположенных в городе Кольчугино, органы ФСБ России выявили двух боевиков, планировавших совершить теракт.

Силовики приняли решение о проведении контртеррористической операции. Спецназ окружил дом, соседние здания были экстренно эвакуированы. На предложение сдать оружие преступники открыли огонь.

В результате перестрелки террористы были ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и местных жителей нет, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Личности бандитов предварительно были установлены. По данным НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами, которые находились за рубежом.

В доме, где укрывались бандиты, было обнаружено различное оружие, в том числе боеприпасы и самодельное взрывное устройство, а также литература религиозно-экстремистского характера.

Напомним, ранее ФСБ опровергла информацию о готовящихся в Уфе терактах.