Хабиров разрешил в Башкирии возмещать часть затрат при экспорте продукции

В Башкирии малый и средний бизнес сможет компенсировать часть логистических затрат при экспорте продукции. Соответствующее постановление правительства РБ подписал врио главы региона Радий Хабиров.

Согласно документу, в 2019 вводятся ряд субсидий из бюджета республики на возмещение некоторых затрат, связанных с транспортировкой партий товаров за рубеж, в том числе «пилотных». Речь идет о реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Развитие экспорта в РБ».

Экспортеры смогут возместить до 1 млн рублей понесенных затрат, субсидия по «пилотным» партиям составит до 500 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе правительства РБ.

Прием заявок и реализация программы будет осуществляться Госкомитетом РБ по внешнеэкономическим связям.

Напомним, ранее Хабиров утвердил даты празднования Сабантуя в Башкирии.