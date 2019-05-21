Хабиров утвердил даты празднования Сабантуя в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров утвердил график проведения в муниципалитетах праздника Сабантуй.

Согласно указу, празднование Сабантуя пройдет с 25 мая по 29 июня. Первый Сабантуй пройдет в Стерлитамаке — 25 мая. В Уфе мероприятие состоится 12 июня. Завершит месяц Сабантуя Ишимбайский район — 29 июня.

Организацией мероприятий будут заниматься муниципалитеты.

Напомним, что в марте президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении дат празднования Сабантуя в республике. В Казани Сабантуй пройдет 23 июня, в Набережных Челнах и Нижнекамске — 16 июня.

