ЦБ Венесуэлы опроверг информацию об отказе от Visa, Mastercard и Maestro

Центральный банк Венесуэлы заявил, что информация о прекращении работы международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro является недостоверной.

Регулятор подчеркнул, что речь идет о создании собственной национальной платформы для осуществления платежей, которая будет дополнять существующие.

«Циркуляр не имеет целью прекращение операций международных франшиз дебетовых и кредитных карт», — говорится в официальном сообщении Центробанка.

Напомним, ранее местные СМИ писали, что власти Венесуэлы решили отказаться от Visa, Mastercard и Maestro ради развития своей собственной платежной системы.