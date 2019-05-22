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ЦБ Венесуэлы опроверг информацию об отказе от Visa, Mastercard и Maestro

05:23, 22.05.2019
ЦБ Венесуэлы опроверг информацию об отказе от Visa, Mastercard и Maestro
Фото: pixabay.com

Центральный банк Венесуэлы заявил, что информация о прекращении работы международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro является недостоверной.

Регулятор подчеркнул, что речь идет о создании собственной национальной платформы для осуществления платежей, которая будет дополнять существующие.

«Циркуляр не имеет целью прекращение операций международных франшиз дебетовых и кредитных карт», — говорится в официальном сообщении Центробанка.

Напомним, ранее местные СМИ писали, что власти Венесуэлы решили отказаться от Visa, Mastercard и Maestro ради развития своей собственной платежной системы.

ЭкономикаФинансы
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