Венесуэла решила отказаться от Visa, Mastercard и Maestro

Власти Венесуэлы решили отказаться от Visa, Mastercard и Maestro ради развития своей собственной платежной системы.

Центробанк страны совместно с управлением институтов банковского сектора (SUDEBAN) будут заниматься созданием независимой платежной системы с учетом недавних санкций США в отношении Венесуэлы, передает портал Banca y Negocios.

Отмечается, что с 30 ноября текущего года должны быть прекращены операции по дебетовым картам Visa, Mastercard и Maestro, с 30 января 2020 года — по кредитным.

Напомним, ранее США приостановили авиасообщение с Венесуэлой.