Путин обсудил решение выдавать паспорта жителям Донбасса с Меркель и Макроном

Во время телефонного разговора президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель решение выдавать жителям Донбасса российские паспорта, сообщает «Коммерсантъ».

Макрон и Меркель раскритиковали это решение. Кроме того, во время разговора затронули вопрос о достижении прогресса в реализации Минских договоренностей, учитывая смену президента на Украине.

Напомним, ранее кабинет министров Украины признал недействительными на территории страны российские паспорта, выданные в Донбассе.

«Правительство поддержало наше предложение в ответ на незаконный указ президента РФ о выдаче паспортов жителям оккупированной части Донбасса. За нарушение норм международного права, в целях защиты интересов не будут признаваться документы, выданные рядом уполномоченных органов РФ», — написал в Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.