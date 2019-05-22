Жену Боярского Ларису Луппиан назначили худруком театра им. Ленсовета

Народная артистка России Лариса Луппиан назначена художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. Информация о назначении размещена на официальном портале комитета по культуре Санкт-Петербурга.



— Мы надеемся, театр обрел творческого руководителя, который сможет найти важный баланс между интересами широкого круга зрителей и артистов труппы. Уверен, авторитет Ларисы Регинальдовны в профессиональном сообществе поможет в привлечении к работе над постановками самых востребованных режиссеров, — заметил председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

