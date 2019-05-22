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Жену Боярского Ларису Луппиан назначили худруком театра им. Ленсовета

00:23, 22.05.2019
Жену Боярского Ларису Луппиан назначили худруком театра им. Ленсовета
Фото: kinopoisk.ru

Народная артистка России Лариса Луппиан назначена художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. Информация о назначении размещена на официальном портале комитета по культуре Санкт-Петербурга.

— Мы надеемся, театр обрел творческого руководителя, который сможет найти важный баланс между интересами широкого круга зрителей и артистов труппы. Уверен, авторитет Ларисы Регинальдовны в профессиональном сообществе поможет в привлечении к работе над постановками самых востребованных режиссеров, — заметил председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

ОбществоКультура
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