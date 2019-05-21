Польша подняла вопрос перед Россией о скидке на загрязненную нефть из «Дружбы»

Польша подняла перед Россией вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступает по нефтепроводу «Дружба». Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что польские партнеры попросили дать им все окончательные условия на будущее. «Польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть», — рассказал Козак.

Напомним, ранее в Белоруссии рассказали о количестве грязной российской нефти, которая остается на территории страны. Проблема с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба» возникла в середине апреля. В результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу. СКР возбудил уголовное дело, были арестованы четыре человека.

