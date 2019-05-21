В Белоруссии рассказали о количестве грязной российской нефти, которая остается на территории страны

На территории Белоруссии остается более 1 млн тонн грязной нефти из России.Об этом сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на его слова, загрязненная нефть препятствует нормальному транзиту по магистральному нефтепроводу.



Ранее СМИ сообщили, что план по удалению грязной нефти из трубопровода «Дружба» провалился из-за сбоя на предприятии в Германии.

Проблема с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба» возникла в середине апреля. В результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу. СКР возбудил уголовное дело, были арестованы четыре человека.