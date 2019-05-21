Reuters: план России по очистке «Дружбы» от грязной нефти провалился

Как сообщает Reuters, план по удалению грязной нефти из трубопровода «Дружба» провалился из-за сбоя на предприятии в Германии.

По плану перезапуска трубопровода, компания Total должна была отправить большую часть грязной нефти на немецкий нефтеперерабатывающий завод Leuna для переработки. Однако на заводе произошел сбой, который может быть связан как раз с загрязненным сырьем.

Приостановка работы завода может продлиться еще неделю, что срывает план по очистке трубопровода.

«На данный момент нет плана B. Это тупик», — сказал источник агентства.

Ранее Reuters сообщило, что нефтетрейдеры Vitol и Unipec предложили своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть.