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Reuters: план России по очистке «Дружбы» от грязной нефти провалился

19:23, 21.05.2019 1
Reuters: план России по очистке «Дружбы» от грязной нефти провалился
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Как сообщает Reuters, план по удалению грязной нефти из трубопровода «Дружба» провалился из-за сбоя на предприятии в Германии.

По плану перезапуска трубопровода, компания Total должна была отправить большую часть грязной нефти на немецкий нефтеперерабатывающий завод Leuna для переработки. Однако на заводе произошел сбой, который может быть связан как раз с загрязненным сырьем.

Приостановка работы завода может продлиться еще неделю, что срывает план по очистке трубопровода.

«На данный момент нет плана B. Это тупик», — сказал источник агентства.

Ранее Reuters сообщило, что нефтетрейдеры Vitol и Unipec предложили своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть.

ПромышленностьНефть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:46
    пора менять название трубы,"дружба" в прошлом,на кону баблусы.
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