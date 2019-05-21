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«Газпром» заявил о расформировании департамента с бюджетом в 1 трлн рублей

18:18, 21.05.2019
«Газпром» заявил о расформировании департамента с бюджетом в 1 трлн рублей
Фото: flickr.com

«Газпром» подтвердил, что из штатного расписания будет выведен департамент по управлению корпоративными затратами, сообщает РБК.

Он отвечал за закупки и тендеры «Газпрома», а также его нескольких «дочек». Пресс-служба «Газпрома», в свою очередь, заявила о создании четырех новых департаментов на основе расформированного.

Напомним, ранее «Газпром» занял второе место в рейтинге самых дорогих компаний России.

ЭкономикаОбщество
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