«Газпром» занял второе место в рейтинге самых дорогих компаний России

По состоянию на 18.40 капитализация «Газпрома» на Московской бирже составила 4,49 трлн рублей (+16,52%).

По этому показателю компания обошла «Роснефть» (4,46 трлн рублей) и вышла на второе место в России. На данный момент «Газпром» по капитализации в России уступает только Сбербанку (5,13 трлн рублей), пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что акции «Газпрома» в ходе торгов достигли 182,7 рубля за бумагу. Рост составил более 12%. В предыдущий раз дороже 182 руб. акции «Газпрома» стоили в начале апреля 2012 года.

Стоимость акций компании выросла после информации о том, что правление «Газпрома» предложило новый размер дивидендов за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию.