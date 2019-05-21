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Россияне начали распродавать смартфоны Huawei на фоне разрыва отношений компании с Google

16:10, 21.05.2019
Россияне начали распродавать смартфоны Huawei на фоне разрыва отношений компании с Google
Фото: flickr.com

Россияне стали чаще продавать смартфоны компании Huawei.

Так, на сервисе объявлений «Юла» количество предложений о продаже гаджетов китайского бренда за последние сутки выросло на 11%, сообщает RNS.

Число поисковых запросов с брендом Huawei снизилось на 7%, а самую популярную модель бренда — Huawei Honor — теперь ищут на 6,5% реже.

Накануне сообщалось, что из-за введения запрета Google прекратит сотрудничество с Huawei, что повлечет за собой прекращение обновления ОС Android.

Позже Министерство торговли США сообщило, что откладывает на 90 дней запрет на бизнес с китайским производителем смартфонов Huawei.

Технологии
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