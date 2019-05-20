Новости технологий

06:15 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Google прекратит обновление Android на смартфонах Huawei

05:24, 20.05.2019
Google прекратит обновление Android на смартфонах Huawei
Фото: pixabay.com

Американская компания Google прекращает бизнес-сотрудничество с китайской корпорацией Huawei.

Причиной разрыва отношений стало то, что Huawei была внесена в черный список правительства США. Американская сторона обвинила компанию в получении спонсирования от властей Китая, а также в техническом шпионаже.

Для китайского производителя будет ограничен доступ к технологиям и программному обеспечению Google, передает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что гаджеты Huawei перестанут получать доступ к обновлению операционной системы Android. Будет потерян доступ к сервисам от Google, в том числе Google Play и Gmail.

Напомним, ранее сообщалась, что Huawei разработала собственную ОС на случай отказа от Android.

ТехнологииIT
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров