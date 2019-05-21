В Китае отметили рост котировок после отсрочки запрета бизнеса с Huawei

Министерство торговли США сообщило, что откладывает на 90 дней запрет на бизнес с китайским производителем смартфонов Huawei. На этом фоне отмечен активный рост фондовых индексов КНР.

Распоряжение, согласно которому компания получит возможность закупить в США все необходимые сервисы и комплектующие, должно быть опубликовано в среду, передает «Интерфакс».

По состоянию на 8.32 (мск) индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 1,22% — до 2 905,6 пункта, сообщает агентство «Прайм». Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,6%, до 1 546,06 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,63%, до 2 068,65 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,2%, до 6 488,8 пункта.

При этом отмечено снижение гонконгского индекса Hang Seng Index (-0,13%) и японского Nikkei 225 (-0,27%).

Эксперты полагают, что давление на Huawei может быть использовано Вашингтоном как козырь в дальнейших торговых переговорах с Пекином.

Ранее сообщалось, что из-за введения запрета Google прекратит сотрудничество с Huawei, что повлечет за собой прекращение обновления ОС Android.



