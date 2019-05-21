60 белорусским предприятиям закрыли поставки в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для примерно 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты поставки в Россию.

«Доработались до того, чего не было раньше: что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?» — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, «даже Европейский союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию».



Напомним, 7 мая Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом. При этом с 8 мая ведомство запретило ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии.