Россия запретила ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии

С 8 мая Россельхознадзор запретит ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии.

В число предприятий входят «Савушкин продукт», «Дятловский сыродельный завод», «Минский молочный завод №1», «Несвижский завод детского питания» и т.д., сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, причиной запрета стало отсутствие эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны Государственной ветеринарной службы Белоруссии.

Ранее сегодня Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, но сохранил ограничения на поставку молочной продукции 29 белорусских предприятий, для которых установлены отдельные запреты. В их числе «Милкавита», «Щучинский маслосырозавод», «Слуцкий сыродельный комбинат» и другие.

