Подготовка казанского парка «Черное озеро»: новую воду зальют в конце мая

Казанский парк «Черное озеро» готовится к летнему сезону, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Уже началась откачка воды из водоема, ожидается, что новую зальют в конце мая. Кроме того, сейчас расчищают территорию около озера, убирают бортики от катка. Чистить дно озера не планируют, а мусор с поверхности водоема летом собираются убирать регулярно. На постоянной основе озеро должно появиться ближе к концу мая.

Напомним, этой зимой на Черном озере работал открытый каток. Президент Татарстана Рустам Минниханов даже сыграл в керлинг в рамках знакомства с работой новогодней площадки в парке «Черное озеро».

«Пока на основной части катка под музыку рассекали по льду любители катания на коньках, в другом конце катка шел мастер-класс по керлингу», — говорилось тогда в сообщении пресс-службы президента РТ.