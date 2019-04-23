Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив отметку в 2 593 пункта



По состоянию на 10.26 по московскому времени, индекс вырос на 0,33% и достиг 2 593,08 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,42%, до отметки в 1 280,9 пункта, свидетельствуют данные биржи.



Напомним, что предыдущий максимум был зафиксирован 8 апреля. Тогда индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2 554 пункта.



Вчера индекс РТС за первую минуту торгов вырос на 0,5%, обновив максимум с марта 2018 года. На открытии торгов он достиг отметки 1 267,2 пункта.

