В Казани для зрителей WorldSkills Russia запустили бесплатные автобусы

В Казани для зрителей VII Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia 2019 запустили бесплатные автобусы-шаттлы.



Они будут отходить от парковок, которые расположены у торгового центра «Леруа Мерлен», станции метро «Дубравная» и у торгового центра «МЕГА Казань».

К утренним соревнованиям 21, 22, 23 мая можно доехать на автобусах в 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, а к дневным — в 13.30, 14.30 или 15.30. Вернуться в город также можно на шаттле. Автобусы будут отъезжать от МВЦ «Казань Экспо» в 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 и 18.30.



Напомним, что с 20 по 24 мая 2019 года в Казани проходят финальные соревнования VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Вчера в ледовом дворце «Татнефть Арена» состоялось открытие соревнований. В торжественной церемонии принимал участие Рустам Минниханов.

