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Минниханов обсудил с гендиректором «Росатома» сотрудничество в рамках WorldSkills Kazan 2019

11:47, 21.05.2019
Минниханов обсудил с гендиректором «Росатома» сотрудничество в рамках WorldSkills Kazan 2019
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев на встрече в кабинете министров РТ обсудили вопросы сотрудничества в части подготовки и проведения в Казани в августе текущего года мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

Ранее было отмечено, что ГК «Росатом» обеспечивает поддержку не только базовых соревнований, но и содержательной повестки WorldSkills Kazan 2019, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что с 20 по 24 мая 2019 года в Казани проходят финальные соревнования VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Сегодня в Казань для участия в мероприятиях прибыла вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

ОбществоВласть Татарстан
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