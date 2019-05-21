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Татьяна Голикова прибыла в Казань для участия в мероприятиях WorldSkills Russia

11:18, 21.05.2019
Татьяна Голикова прибыла в Казань для участия в мероприятиях WorldSkills Russia
Фото: kremlin.ru

Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова прибыла с рабочей поездкой в Казань для
участия в мероприятиях в рамках чемпионата WorldSkills Russia. В международном аэропорту «Казань» ее встретил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Вместе с ним Голикова посетит соревновательные площадки финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в «Казань Экспо», а также встретится с президентом международной организации Worldskills International Саймоном Бартли.

Кроме того, вице-премьер РФ и президент РТ выступят на пленарной сессии чемпионата WorldSkills Russia.

Также Голикова должна принять участие в заседании оргкомитета мирового чемпионата WorldSkills 2019, передает пресс-служба президента РТ.

Накануне в ледовом дворце «Татнефть Арена» состоялось открытие финального этапа WorldSkills Russia. В торжественной церемонии принимал участие Рустам Минниханов.

ОбществоВласть Татарстан
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