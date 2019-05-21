Татьяна Голикова прибыла в Казань для участия в мероприятиях WorldSkills Russia

Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова прибыла с рабочей поездкой в Казань для

участия в мероприятиях в рамках чемпионата WorldSkills Russia. В международном аэропорту «Казань» ее встретил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.



Вместе с ним Голикова посетит соревновательные площадки финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в «Казань Экспо», а также встретится с президентом международной организации Worldskills International Саймоном Бартли.

Кроме того, вице-премьер РФ и президент РТ выступят на пленарной сессии чемпионата WorldSkills Russia.

Также Голикова должна принять участие в заседании оргкомитета мирового чемпионата WorldSkills 2019, передает пресс-служба президента РТ.



Накануне в ледовом дворце «Татнефть Арена» состоялось открытие финального этапа WorldSkills Russia. В торжественной церемонии принимал участие Рустам Минниханов.

