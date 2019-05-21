АСВ: бенефициар банка «Югра» планирует скупить требования крупных вкладчиков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считает, что бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин намерен получить контроль над комитетом кредиторов банка. Для этого связанная с ним компания «Комплексные инвестиции» планирует скупить права требования у крупных вкладчиков.

Ведомство решило провести встречу с вкладчиками, которым кредитная организация задолжала десятки миллионов рублей, пишет «Коммерсант». На встрече АСВ рассчитывает разъяснить риски продажи прав требований.

В агентстве убеждены, что, получив контроль над комитетом кредиторов, бенефициары банка смогут затянуть процесс банкротства и скрыть часть активов.

Ранее АО «Комплексные инвестиции» делало крупным вкладчикам «Югры» предложение о выкупе их прав требований к банку на общую сумму 16 млрд рублей.

Напомним, что АСВ уже сообщило об обнаружении схемы вывода активов из банка. 98% всех кредитов банка (около 240 млрд рублей) были направлены на финансирование бизнеса его владельца.