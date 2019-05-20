Россия и Белоруссия согласовали все вопросы по восстановлению транзита нефти

Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации «дорожной карты» по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы. Об этом заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.



«Нет несогласованных вопросов, которые бы нам не позволяли двигаться по этой «дорожной карте»,— цитирует Рыбакова «БелТА».



При этом председатель концерна отметил, что «есть нюансы технического характера». Также Рыбаков рассказал, что белорусская сторона с 19 мая уже начала реализовывать пункты «дорожной карты».



Напомним, что проблема с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба» возникла в середине апреля. В результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу. СКР возбудил уголовное дело, были арестованы четыре человека. Сегодня европейские нефтегазовые компании Total и Eni приостановили платежи за загрязненную российскую нефть.

