Reuters: Total и Eni перестали платить за загрязненную российскую нефть

Нефтегазовые компании Total (Франция) и Eni (Италия) прекратили платить за поступающую им от российских компаний загрязненную нефть.

Компании возобновят платежи «только тогда, когда будет достигнута договоренность о компенсации», сообщает Reuters.

«Зачем кому-то платить за такую нефть? Грубо говоря, это не нефть, и никто в России не может четко объяснить, кто, кому и когда будет выплачивать компенсацию»,— пояснил один из знакомых с ситуацией источников издания.

17 мая Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины. Это связано с отсутствием на территории страны свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной российской нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $30 млн.