Зеленский заявил, что Крым и Донбасс являются украинскими территориями

Президент Украины Владимир Зеленский назвал в своей речи после церемонии инаугурации Крым и Донбасс украинскими территориями. Прямую трансляцию вел телеканал «Дождь».

Украинский лидер подчеркнул, что готов пойти на непопулярные меры, чтобы только наступил мир. Его первоочередной задачей является прекращение огня в Донбассе.

«Наш следующий вызов — это возвращение всех потерянных территорий. Неверная формулировка, нельзя потерять то, что наше по праву. И Крым, и Донбасс — это украинская земля, где мы потеряли самое главное — людей», — отметил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский вступил в должность президента Украины.



