Глава Минпросвещения РФ об инциденте с казанским гимназистом, захватившем класс: «Случай не очень типичный»

Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева заметила, что случай с казанским гимназистом, который 13 мая захватил своих одноклассников, не типичный, сообщает ТАСС.



— Вы знаете, что мы сейчас приняли новый большой проект об усилении мер безопасности наших школ. Но этот конкретный случай — не очень типичный, — прокомментировала Васильева.

Относительно причин, почему подросток мог это совершить, министр высказалась категорично. «На самом деле, это дичь с точки зрения здравого смысла и разума», — добавила Васильева.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что в воспитательной программе казанской гимназии №7, ученик которой взял в заложники одноклассников и учителя, обнаружены массовые нарушения.

