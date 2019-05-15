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Детский омбудсмен Кузнецова заявила о массовых нарушениях в казанской гимназии, куда ученик пришел с оружием

13:44, 15.05.2019 1
Детский омбудсмен Кузнецова заявила о массовых нарушениях в казанской гимназии, куда ученик пришел с оружием
Фото: kremlin.ru

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что в воспитательной программе казанской гимназии №7, ученик которой взял в заложники одноклассников и учителя, обнаружены массовые нарушения.

«После инцидента в Казани уже последовал следующий инцидент в другом регионе Российской Федерации, предшествовал ему еще целый перечень эпизодов. Анализируя воспитательные программы этих школ, мы видим целую массу нарушений, и удивительно, что этого ЧП не произошло раньше», — сказала Кузнецова на Всероссийском форуме «Вектор Детства — 2019» в Уфе.

По мнению детского омбудсмена, воспитательные программы учебных заведений России необходимо модернизировать, передает «Интерфакс».

Напомним, что 13 мая в казанскую гимназию №7 ученик 10-го класса пришел с оружием и наставил пистолет на учителя и одноклассников. После этого он потребовал вызвать полицию. Его задержали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы. Позднее Следком попросил суд арестовать 17-летнего подростка.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 мая
    Проверьте ещё Казанский колледж по ул.Энергетиков,10 - там тоже много безобразий, но виновных даже не отчисляет и не увольняют!
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