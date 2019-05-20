По итогам первого квартала в больницах Уфы обнаружили более 20 нарушений

За январь — март 2019 года в больницах Уфы выявили 22 нарушения, сообщает «МедиаКорСеть».

Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии. В ГКБ №9 выявилось наибольшее количество нарушений. Например, среди них отсутствие стандартов оснащения кабинетов. Также есть нарекания к детской поликлинике №3.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Башкирии назвало поликлиники с самыми длинными очередями.

Согласно данным ведомства, дольше всего приходится ждать приема участкового терапевта в ГКБ №13 и поликлинике №52 — 10 дней. Далее идут поликлиники №2, 32, 43 и 50 — от 8 до 9 дней. От 7 до 8 дней ждут пациенты в Учалинской городской больнице, а также в уфимских больницах №5, 8 и поликлиник №38, 46.

