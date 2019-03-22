Минздрав Башкирии назвал поликлиники, где самые длинные очереди

Министерство здравоохранения Башкирии назвало поликлиники с самыми длинными очередями.

Согласно данным ведомства, дольше всего приходится ждать приема участкового терапевта в ГКБ №13 и поликлинике №52 — 10 дней. Далее идут поликлиники №2, 32, 43 и 50 — от 8 до 9 дней. От 7 до 8 дней ждут пациенты в Учалинской городской больнице, а также в уфимских больницах №5, 8 и поликлиник №38, 46.

Наименьшие очереди зафиксированы в Языковской и Зилаирской ЦРБ — на ожидание у пациентов уходит меньше одного дня, пишет UfacityNews.ru.

Также в список самых «доступных» попали Архангельская, Толбазинская, Бурзянская, Ермекеевская, Караидельская, Мишкинская, Нуримановская, Федоровская, Шаранская ЦРБ.

Напомним, ранее в Минздраве Башкирии заявили, что больше половины машин скорой помощи в регионе изношены.