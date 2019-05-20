В Татарстане, Башкирии и других регионах в ближайшее время начнется «перезагрузка» служб занятости

В этом году в 16 регионах России пройдет «перезагрузка» служб занятости.

Из регионов Приволжского федерального округа в этот список вошли Татарстан, Башкирия, Чувашия, а также Саратовская, Самарская, Нижегородская области и Пермский край.

В указанных субъектах человек при обращении в службу занятости будет получать персонального профессионального консультанта, который подскажет, как лучше выстроить карьеру. Также будет реализован принцип одного окна, когда гражданин может решить сразу несколько вопросов в одном месте, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Татарстане утвердили список востребованных профессий и специальностей до 2026 года. В перечень вошли 132 профессии среднего профессионального образования при подготовке квалифицированных рабочих, среди них — пожарный, пчеловод, кровельщик, механик и другие. В списке специальностей среднего профобразования значатся 149 профессий по таким направления, как агрономия, туризм, дизайн, менеджмент и так далее.