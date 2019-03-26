Власти Татарстана утвердили перечень востребованных профессий до 2026 года

В Татарстане утвержден список востребованных профессий и специальностей до 2026 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

В перечень вошли 132 профессии среднего профессионального образования при подготовке квалифицированных рабочих, среди них — пожарный, пчеловод, кровельщик, механик и другие. В списке специальностей среднего профобразования значатся 149 профессий по таким направления, как агрономия, туризм, дизайн, менеджмент и так далее.

Кроме того, в список 216 профессий для подготовки специалистов с высшим образованием попали такие направления, как информационная безопасность, искусство, экономика и другие. В списке профессий профподготовки — 260 специальностей, в числе которых токарь, тракторист, плотник, маляр и другие.

Госзаказ передадут в высшие и средние профессиональные учебные заведения для подготовки востребованных экономикой кадров.

Напомним, ранее Минтруд РФ России назвал сферы с переизбытком работников с высшим образованием.