Татьяна Голикова 21 мая в Казани проведет заседание оргкомитета WorldSkills-2019

Вице-премьер России Татьяна Голикова на следующей неделе приедет в Казань, где посетит национальный чемпионат WorldSkills и проведет в «Казань Экспо» заседание оргкомитета мирового чемпионата по профессиональному мастерству. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, заседание оргкомитета мирового чемпионата WorldSkills-2019 состоится 21 мая. Участие в нем примет президент РТ Рустам Минниханов.



На заседании пойдет речь об управлении мировым чемпионатом, концепции наследия чемпионата, работе волонтеров. Также его участники обсудят программу обеспечения сервисами клиентских групп, вопросы безопасности, передает ИА «Татар-информ».



Напомним, что в конце января этого года Татьяна Голикова, Рустам Минниханов и президент WorldSkills International Саймон Бартли открыли в Казани на улице Баумана стелу обратного отсчета времени до WorldSkills 2019.

