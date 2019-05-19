Песков: инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от США

Инициатива о проведении новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна исходить от американской стороны. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Вашингтон заявлял о намерениях провести совместные переговоры, но сформированного предложения так и не поступило на данный момент.

«Мы знаем, что Трамп говорил о желании встретиться. Но также можем констатировать, что, к сожалению, господин Помпео [госсекретарь США] не привез каких-то конкретных предложений об организации мероприятия», — отметил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что встреча Путина и Трампа может произойти в различных форматах, в том числе в кулуарах или в полноформатном виде.

Напомним, ранее в Кремле рассказали об итогах встречи Путина и Помпео.