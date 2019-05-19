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В Сети появилось видео с деньгами, изъятыми у бывших полковников ФСБ

13:46, 19.05.2019
В Сети появилось видео с деньгами, изъятыми у бывших полковников ФСБ
Фото: pixabay.com

Несколько СМИ опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены сумки с 12 млрд рублей, которые были обнаружены при обыске у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

Ролик обнародовал РЕН ТВ. На кадрах видно, что в комнате находятся спортивные сумки, коробки и пакеты, набитые деньгами. В конце видео показана раскрытая коробка с пачками стодолларовых купюр.

Напомним, ранее у бывших кураторов Центробанка из ФСБ изъяли более 12 млрд рублей. По версии следствия, деньги они могли получить благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.

Общество
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