В Сети появилось видео с деньгами, изъятыми у бывших полковников ФСБ

Несколько СМИ опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены сумки с 12 млрд рублей, которые были обнаружены при обыске у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

Ролик обнародовал РЕН ТВ. На кадрах видно, что в комнате находятся спортивные сумки, коробки и пакеты, набитые деньгами. В конце видео показана раскрытая коробка с пачками стодолларовых купюр.

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Напомним, ранее у бывших кураторов Центробанка из ФСБ изъяли более 12 млрд рублей. По версии следствия, деньги они могли получить благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.